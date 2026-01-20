Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Играя против такой команды, как "Бенфика", вы не просто играете со старым клубом, а встречаетесь с частичкой футбольной истории, с самобытностью. Португальские команды втягивают вас в свой ритм, и часто вы слишком поздно осознаете это. Я жду, что игроки будут готовы и смогут проявить свои качества.

Когда мы впервые пообщались с Моуринью, он говорил больше, чем я, и в этом отношении он всегда выигрывает. Мы уважаем и ценим друг друга, мы общались по телефону. Мне будет приятно встретиться с ним лицом к лицу. Когда речь заходит о Моуринью, шум всегда становится громче, и для меня быть его соперником будет поводом для гордости.

От Моуринью каждый раз ждешь чего-то нового. Я ожидаю, что "Бенфика" будет играть агрессивно. Уверен, это будет хорошая игра. Эта команда может играть против кого угодно. Я должен полностью сосредоточиться на том, что должна делать моя команда. Их качества заключаются в том, что они держат мяч и поддерживают очень высокие скорости. Португальский футбол всегда всем нравился, потому что нужно заставлять мяч двигаться как можно быстрее», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Бенфика» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в среду, 21 января. Начало игры — в 23:00 мск.