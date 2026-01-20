В матче 7-го тура Лиги чемпионов «Кайрат» примет «Брюгге».  Встреча состоится 20 января в 18:30 мск.

«Кайрат» за 6 туров набрал только одно очко благодаря ничье с «Пафосом».  Последним результатом команды стало домашнее поражение от «Олимпиакоса» со счетом 0:1.

«Брюгге» набрал 4 балла, победив «Монако» и сыграв вничью с «Барселоной».  В прошлом туре команда потерпела поражение 0:3 от «Арсенала», которое стало для команды четвертым.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
  • Букмекеры дают 6.40 на победу «Кайрата», 4.90 они предлагают на ничью, за 1.45 можно поставить на победу «Брюгге».
  • Искусственный интеллект считает, что «Кайрат» одержит первую победу в турнире со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляциюСмотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.