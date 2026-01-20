В матче 7-го тура Лиги чемпионов «Кайрат» примет «Брюгге». Встреча состоится 20 января в 18:30 мск.
«Кайрат» за 6 туров набрал только одно очко благодаря ничье с «Пафосом». Последним результатом команды стало домашнее поражение от «Олимпиакоса» со счетом 0:1.
«Брюгге» набрал 4 балла, победив «Монако» и сыграв вничью с «Барселоной». В прошлом туре команда потерпела поражение 0:3 от «Арсенала», которое стало для команды четвертым.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 6.40 на победу «Кайрата», 4.90 они предлагают на ничью, за 1.45 можно поставить на победу «Брюгге».
- Искусственный интеллект считает, что «Кайрат» одержит первую победу в турнире со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.