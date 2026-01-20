Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Я сосредоточен на "Марселе", у меня нет времени думать о чём-то другом. Мне нравится жить в этом городе, но нам нужно поговорить в ближайшие месяцы или в следующем году.

Никакие критики, кто бы они ни были и откуда бы они ни пришли, не изменят моего мнения о своей работе, не повлияют на моё желание остаться в клубе», — приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Майкл Каррик, который сменил на этом посту Рубена Аморима.

Манкунианцы сейчас располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.