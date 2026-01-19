Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном усилении команды этой зимой.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Всё, что мы ждали год назад, пришло летом.  Все трансферы.  Поэтому сейчас, в принципе, мы укомплектованы.

Сейчас мы говорим о количестве игроков.  А по трансферам, я бы хотел, чтобы один-два трансфера произошли.  Но это должны быть игроки, которые бы нас усилили.  В идеале.  На перспективу если, то чтобы на лето были основными», — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ на данный момент и опережает на одно очко «Зенит».