Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном усилении команды этой зимой.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Всё, что мы ждали год назад, пришло летом. Все трансферы. Поэтому сейчас, в принципе, мы укомплектованы.

Сейчас мы говорим о количестве игроков. А по трансферам, я бы хотел, чтобы один-два трансфера произошли. Но это должны быть игроки, которые бы нас усилили. В идеале. На перспективу если, то чтобы на лето были основными», — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ на данный момент и опережает на одно очко «Зенит».