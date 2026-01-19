19 января в матче 20-го тура Примеры встретятся «Эльче» и «Севилья». Старт поединка в 23:00 мск.

«Эльче» — одна из лучших домашних команд турнира, у которой только одно поражение в 10 поединках. Единственное фиаско команде нанес «Вильярреал», который был на «Мануэль Мартинес Валеро» в прошлый раз.

«Севилье» будет непросто, учитывая, что команда проиграла последние 4 матча, причем сделала это без единого забитого мяча. Последние 3 выезда андалусийцев в Эльче — это 2 ничьи и поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие котировки: 2.39 на победу «Эльче», 3.15 на ничью, 3.15 на победу «Севильи».

Искусственный интеллект считает, что команды снова сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

