19 января в матче 20-го тура Примеры встретятся «Эльче» и «Севилья». Старт поединка в 23:00 мск.
«Эльче» — одна из лучших домашних команд турнира, у которой только одно поражение в 10 поединках. Единственное фиаско команде нанес «Вильярреал», который был на «Мануэль Мартинес Валеро» в прошлый раз.
«Севилье» будет непросто, учитывая, что команда проиграла последние 4 матча, причем сделала это без единого забитого мяча. Последние 3 выезда андалусийцев в Эльче — это 2 ничьи и поражение.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают такие котировки: 2.39 на победу «Эльче», 3.15 на ничью, 3.15 на победу «Севильи».
- Искусственный интеллект считает, что команды снова сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.