В матче 21-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде победила «Торино» со счетом 2:0.
На 26-й минуте счет в игре открыл Доньелл Мален, а на 72-й минуте Пауло Дибала поставил точку.
Результат матча
ТориноТурин0:2РомаРим
0:1 Дониелл Мален 26' 0:2 Пауло Дибала 72'
Торино: Альберто Палеари, Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Адриен Тамез, Валентин Лацаро, Эмирхан Ильхан (Тино Анджорин 76'), Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 46'), Никола Влашич, Закария Абухляль (Маркус Педерсен 33'), Сириль Нгонж (Алию Н'Джи 76'), Че Адамс
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Марио Эрмосо (Даниэле Гиларди 23'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Матиас Соуле 52'), Уэсли Франса, Ману Коне, Бриан Кристанте, Дониелл Мален (Константинос Цимикас 76'), Пауло Дибала (Никколо Писилли 76')
Жёлтые карточки: Ардиан Исмайли 9', Никола Влашич 90+1' — Джанлука Манчини 55'
Благодаря победе «Рома» набрала 42 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 32 баллами идет 13-м.