Благодаря победе «Рома» набрала 42 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 32 баллами идет 13-м.

На 26-й минуте счет в игре открыл Доньелл Мален , а на 72-й минуте Пауло Дибала поставил точку.

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде победила «Торино» со счетом 2:0.

