Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв принял решение увести свою команду с поля во время финального матча Кубка Африки против Марокко.

Эдуар Менди — голкипер сборной Сенегала globallookpress.com

На 90+8-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота сборной Сенегала при счете 0:0. На протяжении 10-и минут главный тренер национальной команды протестовал против решения судьи.

После этого Тьяв увел сборную Сенегала с поля. Все игроки национальной команды ушли в подтрибунное помещение, кроме Садио Мане.

Позже форвард сборной Сенегала призвал своих партнеров по сборной вернуться на поле и доиграть матч. Футболисты приняли сторону Мане и вернулись, чтобы продолжить встречу.

Уже на 90+24-й минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас пробил пенальти паненкой, но мяч забрал голкипер Сенегала Менди.