«Кроваво-золотые» продолжают лидировать в Лиге 1, набрав 43 очка. «Осер» с 12 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил Уэс Саид на 65-й минуте встречи.

