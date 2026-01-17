«Ланс» обыграл «Осер» в матче18-го тура Лиги 1 — 1:0.
Единственный гол в матче забил Уэс Саид на 65-й минуте встречи.
Результат матча
ЛансЛанс1:0ОсерОсер
1:0 Уэсли Саид 65'
Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Адриен Томассон (Мамаду Сангаре 57'), Андрия Булатович, Флорьян Товен, Райан Фофана (Абдалла Сима 57'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги 66'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 67')
Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Клеман Акпа, Синали Дьоманде, Марвен Сеная (Хосуэ Казимир 77'), Ламин Си, Кевин Дануа (Ромен Февр 76'), Уссама Эль-Аззузи, Науиру Ахамада (Руди Матондо 76'), Дэнни Намасо, Лассин Синайоко
Жёлтые карточки: Адриен Томассон 14', Морган Гилавоги 81' — Синали Дьоманде 24', Кевин Дануа 27', Клеман Акпа 51', Марвен Сеная 60'
«Кроваво-золотые» продолжают лидировать в Лиге 1, набрав 43 очка. «Осер» с 12 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.