Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не намерен переходить в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет его друг и бывший тренер Леонид Слуцкий.

Артем Дзюба globallookpress.com

«В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров. Здесь будет выигрывать.

Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется», — сказал Дзюба изданию ТАСС.

Слуцкий отработал в Китае уже второй сезон. Оба раза он своей командой выигрывал серебряные медали чемпионата.