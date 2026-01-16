В 27-м туре Чемпионшипа «Вест Бромвич» примет «Мидлсбро» на стадионе «Хоторнс». Игра запланирована на 16 января 23:00 мск.

«Вест Бромвич» переживает не лучший период сезона. У команды 4 поражения в последних 5 матчах турнира. Однако для «Мидлсбро», который нуждается в победе, чтобы сохранить 2-е место, это только на руку.

При этом у гостей с «Риверсайда» последние результаты также не слишком впечатляющие. У них только одна победа над «Саутгемптоном». Это последний результат «Мидлсбро» в турнире, который прервал его 4-матчевую безвыигрышную серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

Котировки букмекеров: 2.46 на победу «Вест Бромвича», 3.25 на ничью, 2.90 на победу «Мидлсбро».

Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Мидлсбро» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.