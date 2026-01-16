В 27-м туре Чемпионшипа «Вест Бромвич» примет «Мидлсбро» на стадионе «Хоторнс». Игра запланирована на 16 января 23:00 мск.
«Вест Бромвич» переживает не лучший период сезона. У команды 4 поражения в последних 5 матчах турнира. Однако для «Мидлсбро», который нуждается в победе, чтобы сохранить 2-е место, это только на руку.
При этом у гостей с «Риверсайда» последние результаты также не слишком впечатляющие. У них только одна победа над «Саутгемптоном». Это последний результат «Мидлсбро» в турнире, который прервал его 4-матчевую безвыигрышную серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.46 на победу «Вест Бромвича», 3.25 на ничью, 2.90 на победу «Мидлсбро».
- Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Вест Бромвич» со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.