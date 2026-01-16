16 января на «Везерштадион» в Бремене состоится матч 18-го тура чемпионата Германии, в котором «Вердер» сыграет с «Айнтрахтом». Начало пеодинка в 22:30 мск.

«Вердер» после 16 матчей имеет всего 17 очков. Клуб не выигрывает уже 6 туров и очень нуждается в положительном результате. Однако матчи против «Боруссии» Д и «Штутгарта» показали, что «музыканты» не готовы противостоять сильным оппонентам.

«Айнтрахт» после потери очков в трех матчах подряд будет играть на победу. «Орлы» проиграли «Штутгарту», сыграли вничью с «Гамбургом» и дортмундской «Боруссией». Победа сегодня не позволит гостям вернуться в зону еврокубков, но может сократить с ней разрыв.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.

Букмекеры дают 2.70 и 2.47 на победу команд в матче, 3.60 они предлагают на ничью.

Искусственный интеллект ожидает, что «Айнтрахт» не без труда, но обыграет «Вердер» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.