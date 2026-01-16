16 января на «Везерштадион» в Бремене состоится матч 18-го тура чемпионата Германии, в котором «Вердер» сыграет с «Айнтрахтом». Начало пеодинка в 22:30 мск.
«Вердер» после 16 матчей имеет всего 17 очков. Клуб не выигрывает уже 6 туров и очень нуждается в положительном результате. Однако матчи против «Боруссии» Д и «Штутгарта» показали, что «музыканты» не готовы противостоять сильным оппонентам.
«Айнтрахт» после потери очков в трех матчах подряд будет играть на победу. «Орлы» проиграли «Штутгарту», сыграли вничью с «Гамбургом» и дортмундской «Боруссией». Победа сегодня не позволит гостям вернуться в зону еврокубков, но может сократить с ней разрыв.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.
- Букмекеры дают 2.70 и 2.47 на победу команд в матче, 3.60 они предлагают на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает, что «Айнтрахт» не без труда, но обыграет «Вердер» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вердер» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.