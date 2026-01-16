Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к приобретению защитника мадридского «Реала» Давида Алабы в текущее трансферное окно, как сообщает AS.

Давид Алаба globallookpress.com

Главный тренер клуба Серген Ялчин подчеркнул, что «Бешикташ» планирует усилить состав двумя или тремя игроками в зимнее трансферное окно, и Алаба входит в список тех, кого они хотят привлечь.

Основным препятствием для перехода является высокая зарплата футболиста. Алабе предстоит получить от «Реала» еще 7 миллионо до конца сезона, и «Бешикташ» не готов предложить такую сумму. Чтобы сделка состоялась, «Реал» должен продолжать выплачивать часть зарплаты Алабы. Кроме того, сам футболист ранее выражал симпатию к принципиальному сопернику «Бешикташа» — «Галатасараю».

В текущем сезоне Алаба провел за «Реал» пять матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями. Его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2026 года.