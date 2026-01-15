Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о своих планах на будущее.

Сергей Юран globallookpress.com

«Есть ли предложения от клубов РПЛ? Пока ещё нет. Знаете, одно дело, если это будет команда из верхушки таблицы, у которой есть амбиции, бюджет, футболисты — тогда можно браться за это дело. Совсем другое, если будет предложение от среднего клуба, ставящего задачу выиграть золото. При всём уважении, но "Жигули" не обгонит на всей дистанции "Фольксваген". Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Я стараюсь жить в реальности.

Если за что-то берёшься, то перед этим нужно проанализировать всё и только тогда принимать решение. Ожидания болельщиков, руководства клуба или региона — это большая ответственность. Такой я человек: если за что-то берусь, убьюсь, но всё сделаю», — приводит слова Юрана «Российская газета».

Напомним, что последним местом работы Юрана был турецкий клуб «Серик Беледиеспор», который он покинул по ходу текущего сезона.