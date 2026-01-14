Новый главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о потенциально возможном совмещении двух работ.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

«За время нахождения в России на примерах Леонида Слуцкого, Валерия Карпина, считаю, невозможно иметь совмещение. Это очень сильно выматывает. Не идет на пользу ни сборной, ни клубу, ни тренеру. И я не представляю, как можно иметь два больших каких-то проекта и одновременно руководить ими хорошо.

Что скажу болельщикам, берясь за новое дело? Хочется, конечно, пошутить, но учитывая, что уровень здесь серьезный… Можно вспомнить Андрея Аршавина (улыбается). Мы должны делать все возможное, чтобы порадовать своего болельщика. Для меня, как тренера, вспоминаются не сами результаты, а эмоции болельщиков, которые чувствуешь и во время игры, и после. Нет ничего более приятного для тренера, чем то, что болельщики приходят. Хочется, чтобы люди прошли этот путь. Понятно, что у каждого человека бывают в жизни тяжелые моменты. И люди, когда получают немного радости… Моя работа заключается в том, чтобы ее им предоставить. Критики не избежать, ее будет много. Но наша задача — идти вперед, чтобы люди получили хорошее настроение на длительное время», — цитирует Гончаренко пресс-служба АБФФ.

Соглашение с 48‑летним белорусским специалистом рассчитано на четыре года.

Ранее Беларусь возглавлял испанец Карлос Алос, который покинул свой пост по окончанию отборочного цикла ЧМ-2026, где национальная команда заняла последнее, 4-е место в квартете с Шотландией, Данией и Грецией.