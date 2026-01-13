13 января на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле состоится первый матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало игры в 23:00 мск.

«Ньюкасл» накануне провел непростой поединок в Кубке Англии с «Борнмутом». «Сорокам» удалось пройти дальше, однако это потребовало серии пенальти. К этой встрече хозяева подошли с некоторыми кадровыми проблемами, но при этом с четырьмя победами подряд.

«Ньюкасл» победил «Ман Сити» в первом круге чемпионата. «Горожане» помнят эту обиду. После легкой разминки в Кубке Англии, где подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Эксетер» 10:1, они попытаются взять реванш в Ньюкасле. Стоит отметить, что «Ман Сити» лишился своих трех центральных защитников — Рубена Диаша, Джона Стоунза и Йошко Гвардиола. Станет ли это сильной проблемой для гостей?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров на игру: 2.74 на победу «Ньюкасла», 3.75 на ничью, 2.48 на победу «Ман Сити».

Прогноз ИИ: «Ньюкасл» и «Ман Сити» сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

