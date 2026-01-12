Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принес извинения за конфликт с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором, который произошел во время полуфинального матча Суперкубка Испании.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Я хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за случившееся. Мое поведение было неправильным, и я признаю свою ошибку», — заявил Симеоне в интервью As.

В первом тайме матча, в котором «Реал» победил «Атлетико» со счетом 2:1, Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино тебя выгонит, попомни мои слова». Позже аргентинец отказался комментировать инцидент, а клуб утверждал, что Винисиус сам провоцировал Симеоне и запасных игроков «Атлетико».

Во втором тайме, когда Винисиус покидал поле, Симеоне указал ему на свист трибун, что привело к получению обоими игроками желтых карточек. Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо вступился за Винисиуса: «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми».