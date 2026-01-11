«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» (1:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

У гостей единственный гол забил Грэйди Диангана на 73-й минуте.

«Валенсия» сумела сравнять счет на 87-й минуте, отличился Пепелу с пенальти.

Результат матча

Валенсия Валенсия 1:1 Эльче Эльче

0:1 Грэйди Диангана 75' 1:1 Пепелу 87' пен.

Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес ( Ларджи Рамазани 77' ), Тьерри Корреа ( Димитри Фулкье 17' ), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда ( Садик Умар 65' ), Филип Угринич ( Хави Герра 77' ), Пепелу, Луис Риоха, Лукас Бельтран ( Арно Данжума 65' )

Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Лео Петро, Педро Бигас, Виктор Чуст, Альваро Нуньес ( Грэйди Диангана 74' ), Яго Сантьяго ( Давид Аффенгрубер 60' ), Алейкс Фебас ( Федерико Редондо 83' ), Марк Агуадо, Мартим Нету ( Адрия Педроса 74' ), Херман Валера

Жёлтые карточки: Пепелу 90+4', Ларджи Рамазани 90+5' — Альваро Нуньес 64', Виктор Чуст 73', Адрия Педроса 90+5'