«Валенсия» сыграла вничью с «Эльче» (1:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.
У гостей единственный гол забил Грэйди Диангана на 73-й минуте.
«Валенсия» сумела сравнять счет на 87-й минуте, отличился Пепелу с пенальти.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:1ЭльчеЭльче
0:1 Грэйди Диангана 75' 1:1 Пепелу 87' пен.
Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес (Ларджи Рамазани 77'), Тьерри Корреа (Димитри Фулкье 17'), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда (Садик Умар 65'), Филип Угринич (Хави Герра 77'), Пепелу, Луис Риоха, Лукас Бельтран (Арно Данжума 65')
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес, Лео Петро, Педро Бигас, Виктор Чуст, Альваро Нуньес (Грэйди Диангана 74'), Яго Сантьяго (Давид Аффенгрубер 60'), Алейкс Фебас (Федерико Редондо 83'), Марк Агуадо, Мартим Нету (Адрия Педроса 74'), Херман Валера
Жёлтые карточки: Пепелу 90+4', Ларджи Рамазани 90+5' — Альваро Нуньес 64', Виктор Чуст 73', Адрия Педроса 90+5'
После этого матча «Валенсия» занимает 18-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Эльче» — на 9-й позиции с 23 баллами.