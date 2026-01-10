10 января в Бергамо состоится матч 20-го тура Серии А, в котором «Аталанта» будет принимать «Торино». Старт встречи в 2245 мск.
У «Аталанты» 28 очков. Она занимает 7-е место в таблице и отстают от еврокубковой зоны на 6 баллов. Текущая форма бергамасков вполне позволяет им одержать победу. Они выиграли 4 из 5 матчей в турнире. В последнем туре коллектив одолел «Болонью».
«Торино» — обладатель 23 набранных пунктов, с которыми клуб идет на 11-м месте. В прошлом туре клуб потерпел поражение от «Удинезе». Для гостей это было восьмое фиаско в сезоне. При этом «быки» выиграли 2 выездных матча подряд и есть надежда, что они смогут продолжить свой подъем.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.86.
- Букмекеры предлагают 1.61 на победу «Аталанты», 6.95 — на победу «Торино», за 3.70 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает от матча ничьи со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.
