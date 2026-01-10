10 января в Бергамо состоится матч 20-го тура Серии А, в котором «Аталанта» будет принимать «Торино». Старт встречи в 2245 мск.

У «Аталанты» 28 очков. Она занимает 7-е место в таблице и отстают от еврокубковой зоны на 6 баллов. Текущая форма бергамасков вполне позволяет им одержать победу. Они выиграли 4 из 5 матчей в турнире. В последнем туре коллектив одолел «Болонью».

«Торино» — обладатель 23 набранных пунктов, с которыми клуб идет на 11-м месте. В прошлом туре клуб потерпел поражение от «Удинезе». Для гостей это было восьмое фиаско в сезоне. При этом «быки» выиграли 2 выездных матча подряд и есть надежда, что они смогут продолжить свой подъем.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.86.

Букмекеры предлагают 1.61 на победу «Аталанты», 6.95 — на победу «Торино», за 3.70 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект ожидает от матча ничьи со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.