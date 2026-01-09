Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о выступлении «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ.
«Они плохие чемпионы. Когда играешь за большие клубы и выигрываешь титул, все всегда зависит от того, что ты сделаешь в следующем сезоне. Когда мерсисайдцы выиграли титул четыре или пять лет назад, то на следующий сезон тоже сильно отстали.
На это есть причины: травмы и перестановки в составе. Но отставание слишком велико. Они отстают на 14 очков от того места, где были в прошлом сезоне, — это серьезный спад», — цитирует Кина Daily Mail.
«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ занимает 4-е место, набрав 35 очков за 21 тур.
В прошлом году «красные» смогли завоевать чемпионский титул.