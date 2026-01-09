Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход вингера Антуана Семеньо из «Борнмута».

Антуан Семеньо globallookpress.com

«Многие клубы хотели заполучить его, но он решил присоединиться к нам, так что я могу лишь сказать ему спасибо. Мы очень рады. Мы долгое время следили за ним.

Все знают его качества. Он был великолепен в "Борнмуте", и он может играть на обоих флангах, справа и слева. Благодаря своей скорости он также может играть на позиции нападающего. Он хорошо знает Премьер-лигу», — цитирует Гвардиолу ESPN.

«Горожане» подписали контракт с ганским футболистом до лета 2031 года. По информации разных источников, сумма трансфера составила 75 млн евро.