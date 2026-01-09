Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что в игре 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) его команда была гораздо ближе к победе, чем соперник.

Микель Артета globallookpress.com

«Ну, очевидно, мы хотели выиграть. К сожалению, нам это не удалось. Мы были гораздо ближе к победе благодаря количеству голевых моментов и свободным зонам, которые мы находили. Во втором тайме мы доминировали гораздо больше.

Нам было сложно доминировать в игре по двум причинам. Во-первых, мы теряли мяч, что для нас совершенно нехарактерно, и это не позволяло нам выстроить командные действия. А без этого мы потеряли компактность. Но у соперника, думаю, не было ни одного удара в створ ворот», — цитирует испанского специалиста сайт «Арсенала».

После 21-го тура «Арсенал» продолжает уверенно лидировать в таблице Премьер-лиги с 49 очками, опережая на шесть очков преследователей в лице «Ман Сити» и «Астон Виллы».