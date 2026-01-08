8 января в Кувейте состоится матч за Суперкубок Франции между ПСЖ и «Марселем». Старт встречи в 21:00 мск.
В этом сезоне «Марсель» уже доказал ПСЖ, что просто ему не будет. «Олимпийцы» нанесли «парижанам» поражение в матче первого круга Лиги 1, выиграв с минимальным счетом 1:0.
Что касается Кубок, то это будет первая встреча команд за последние несколько сезонов. «Марсель». Конкретно в данном турнире ПСЖ и «Марсель» встретятся в третий раз. Пока что счет 1:1. Кто нарушит паритет?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки букмекеров: 1.56 на победу ПСЖ, 5.85 на победу «Марселя», за 1.30 и 3.65 можно поставить на победу команд в финале.
- ИИ поставил на крупную победу ПСЖ со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.