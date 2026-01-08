Президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал усовершенствование системы определения офсайда на чемпионате мира 2026 года. По его словам, это нововведение повысит качество изображения, ускорит принятие решений и улучшит понимание ситуации для всех участников.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Инфантино в интервью The Guardian отметил, что ФИФА создаст 3D-модели всех игроков, участвующих в турнире. Эти модели помогут полуавтоматической системе с ИИ точнее определять положение игроков в спорных моментах.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 команд.