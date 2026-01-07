Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении контракта с основным центральным защитником Дайо Упамекано, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дайо Упамекано globallookpress.com

По данным источника, стороны пришли к общему соглашению по зарплате, срокам и клаусуле нового контракта.

За «Баварию» 27-летний француз играет с 2021 года. В этом сезоне он провел 21 матч за команду и забил один гол. Сейчас Transfermarkt оценивает Упамекано в 70 млн евро, а его контракт истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала» и клубов АПЛ.