Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о том, что греческий клуб АЕК якобы заинтересован в подписании игрока в зимнее трансферное окно.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Не нужно относиться серьезно к этим новостям. Насколько я владею информацией, никакого предложения от АЕК не поступало. Не было никакого общения ни с Марко Николичем, ни с кем-либо из клуба. Точно могу сказать, что на вчерашний день в "Локомотиве" не было предложения, мы ни с кем не контактировали», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Портал Sport Baza ранее утверждал, что инициатором потенциального трансфера является главный тренер АЕК Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве» и ЦСКА. Греческий клуб готов предложить Баринову улучшенный контракт и выложить 1,5 миллиона евро за его переход в зимнее трансферное окно.

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.