В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара победила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Открыл счет в этой игре Амад Диалло на 20-й минуте. Спустя 12 минут Ян Диоманде упрочил преимущество ивуарийцев, а Базумана Туре на 87-й минуте установил окончательный счет на табло.

Результат матча

Кот-д Ивуар Кубок африканских наций. 1/8 финала 3:0 Буркина-Фасо Уагадугу

1:0 Амад Диалло 20' 2:0 Ян Дьоманде 32'

Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Франк Кессье, Ибраим Сангаре, Амад Диалло ( Секо Фофана 81' ), Эванн Гессан ( Жан-Филипп Крассо 75' ), Ян Дьоманде ( Базумана Туре 75' ), Christ Ravynel Inao Oulai ( Умар Диаките 81' )

Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Арсен Куасси, Адамо Нагало ( Ибрахим Блати Туре 42' ), Эдмон Тапсоба, Иссуфу Дайо, Стив Яго ( Бертран Траоре 71' ), Исмаила Уэдраого ( Уссени Боуда 79' ), Сайду Симпоре, Данго Уаттара, Лассина Траоре ( Джорджи Минунгу 46' ), Сирьяк Ириэ ( Исса Каборе 71' )

Жёлтые карточки: Christ Ravynel Inao Oulai 63', Ибраим Сангаре 66' — Адамо Нагало 5'