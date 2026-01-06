В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара победила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Амад Диалло на 20-й минуте. Спустя 12 минут Ян Диоманде упрочил преимущество ивуарийцев, а Базумана Туре на 87-й минуте установил окончательный счет на табло.
Результат матча
Кот-д ИвуарКубок африканских наций. 1/8 финала3:0Буркина-ФасоУагадугу
1:0 Амад Диалло 20' 2:0 Ян Дьоманде 32'
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Франк Кессье, Ибраим Сангаре, Амад Диалло (Секо Фофана 81'), Эванн Гессан (Жан-Филипп Крассо 75'), Ян Дьоманде (Базумана Туре 75'), Christ Ravynel Inao Oulai (Умар Диаките 81')
Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Арсен Куасси, Адамо Нагало (Ибрахим Блати Туре 42'), Эдмон Тапсоба, Иссуфу Дайо, Стив Яго (Бертран Траоре 71'), Исмаила Уэдраого (Уссени Боуда 79'), Сайду Симпоре, Данго Уаттара, Лассина Траоре (Джорджи Минунгу 46'), Сирьяк Ириэ (Исса Каборе 71')
Жёлтые карточки: Christ Ravynel Inao Oulai 63', Ибраим Сангаре 66' — Адамо Нагало 5'
Таким образом, Кот-д'Ивуар смог пробиться в четвертьфинал Кубка африканских наций, где ему предстоит сыграть против Египта.