Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Джузеппе Маротта globallookpress.com

«Этот рынок полон возможностей. Поскольку нас возникли проблемы с Думфрисом, который выбыл на несколько месяцев, нам, очевидно , нужно изучить возможности [усиления позиции]. Мы продолжаем изучать этот вопрос, мы по-прежнему на предварительном этапе.

У Канселу очень высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один итальянский клуб. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но мы подумаем, что делать дальше, когда приступим к более предметным переговорам. Безусловно, нужно усилить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис», — приводит слова Маротты DAZN.

Напомним, что «Интер» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 39 очками в активе.