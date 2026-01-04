«Фиорентина» обыграла дома «Кремонезе» в матче 18-го тура Серии А — 1:0.

Мойзе Кин
Мойзе Кин globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Мойзе Кин на 90+2-й минуте

Результат матча

ФиорентинаФлоренцияФиорентина0:0КремонезеКремонезеКремона
Фиорентина:  Давид де Хеа,  Марин Понграчич,  Пьетро Комуццо,  Лука Раньери (Робин Гозенс 66'),  Фабьяно Паризи (Манор Соломон 66'),  Роландо Мандрагора,  Николо Фаджоли,  Шер Ндур,  Роберто Пикколи,  Альберт Гудмундссон,  Dodo
Кремонезе:  Эмиль Аудеро,  Джузеппе Пеццелла,  Томмазо Барбьери,  Франческо Фолино,  Федерико Баскиротто,  Яри Вандепутте (Франко Васкес 59'),  Варрен Бондо (Альберто Грасси 29'),  Мартин Пайеро,  Филиппо Терраччано,  Федерико Бонаццоли,  Джейми Варди
Жёлтые карточки:  Варрен Бондо 20' (Кремонезе),  Мартин Пайеро 42' (Кремонезе)

«Фиорентина» с 12 очками поднялась на 19-е место в турнирной таблице.  «Кремонезе» с 21 баллом остался на 12-й строчке в Серии А.