«Фиорентина» с 12 очками поднялась на 19-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» с 21 баллом остался на 12-й строчке в Серии А.

Единственный гол в матче забил Мойзе Кин на 90+2-й минуте

«Фиорентина» обыграла дома «Кремонезе» в матче 18-го тура Серии А — 1:0.

