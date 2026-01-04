«Фиорентина» обыграла дома «Кремонезе» в матче 18-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол в матче забил Мойзе Кин на 90+2-й минуте
Результат матча
ФиорентинаФлоренция0:0КремонезеКремона
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Лука Раньери (Робин Гозенс 66'), Фабьяно Паризи (Манор Соломон 66'), Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли, Шер Ндур, Роберто Пикколи, Альберт Гудмундссон, Dodo
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Томмазо Барбьери, Франческо Фолино, Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте (Франко Васкес 59'), Варрен Бондо (Альберто Грасси 29'), Мартин Пайеро, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли, Джейми Варди
Жёлтые карточки: Варрен Бондо 20' (Кремонезе), Мартин Пайеро 42' (Кремонезе)
«Фиорентина» с 12 очками поднялась на 19-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» с 21 баллом остался на 12-й строчке в Серии А.