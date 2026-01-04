После этого матча «Аталанта» занимает 8-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Рома» — на 5-й строчке с 33 баллами.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 12-й минуте благодаря точному удару Джорджио Скальвини .

«Аталанта» одолела «Рому» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

