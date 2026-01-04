«Аталанта» одолела «Рому» (1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 12-й минуте благодаря точному удару Джорджио Скальвини.
Результат матча
АталантаБергамо1:0РомаРим
1:0 Джорджио Скальвини 12'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Дэниел Мальдини 72'), Джорджио Скальвини (Исак Хин 59'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Онест Аанор 26'), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский (Юнус Муса 59'), Джанлука Скамакка (Никола Крстович 72')
Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Артем Довбик 60'), Зеки Челик, Марио Эрмосо, Ян Зёлковский (Уэсли Франса 46'), Джанлука Манчини, Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 66'), Ману Коне (Никколо Писилли 83'), Бриан Кристанте, Эван Фергюсон (Константинос Цимикас 60'), Пауло Дибала
Жёлтые карточки: Мартен де Рон 19' — Джанлука Манчини 43', Марио Эрмосо 45+3'
После этого матча «Аталанта» занимает 8-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Рома» — на 5-й строчке с 33 баллами.