Нападающий из Марокко Отман Маамма, который сейчас играет за «Уотфорд» в Чемпионшипе, стал интересен «Челси» и «Страсбургу».

Отман Маамма globallookpress.com

Эти клубы, принадлежащие американскому консорциуму BlueCo, активно ищут новые таланты и обратили внимание на молодого футболиста. По данным RMC Sport, руководство клубов проявило серьезный интерес к 20-летнему игроку.

В ближайшее время могут начаться переговоры о возможном трансфере. В текущем сезоне Маамма сыграл 12 матчей за свою команду, забив три гола и отдав одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.