3 января на «Балайдос» в Виго «Сельта» будет принимать «Валенсию» в матче 18-го тура испанской Примеры. Старт поединка в 16:00 мск.

«Сельта» находится в 5 очках от зоны еврокубков. Ей нужна победа, чтобы попытаться сблизиться с «Бетисом», идущим на 6-й позиции. В прошлом туре хозяева победить не смогли, они сыграли нулевую с «Овьедо». Однако перед этим клуб выиграл два матча подряд, поэтому сегодня есть шанс продлить беспроигрышную серию до четырех поединков.

«Валенсия» находится в шаге от зоны вылета. «Бэтмены» даже в случае ничьи могут опуститься на 18-е место. Учитывая, что в предыдущих 4 турах клуб имел 3 ничьи и 4 поражения, то угроза вполне реальна.

