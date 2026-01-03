3 января на «Балайдос» в Виго «Сельта» будет принимать «Валенсию» в матче 18-го тура испанской Примеры. Старт поединка в 16:00 мск.
«Сельта» находится в 5 очках от зоны еврокубков. Ей нужна победа, чтобы попытаться сблизиться с «Бетисом», идущим на 6-й позиции. В прошлом туре хозяева победить не смогли, они сыграли нулевую с «Овьедо». Однако перед этим клуб выиграл два матча подряд, поэтому сегодня есть шанс продлить беспроигрышную серию до четырех поединков.
«Валенсия» находится в шаге от зоны вылета. «Бэтмены» даже в случае ничьи могут опуститься на 18-е место. Учитывая, что в предыдущих 4 турах клуб имел 3 ничьи и 4 поражения, то угроза вполне реальна.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.57.
- Букмекеры дают 2.02 на победу «Сельты», 4.20 они предлагают на победу «Валенсии».
- Искусственный интеллект предсказала команда ничью 1:1.
Трансляция матча
