Итальянский защитник «Интера» Франческо Ачерби снова привлекает внимание «Аль-Хиляля». По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, вероятность его перехода в саудовский клуб остаётся высокой.

Франческо Ачерби globallookpress.com

В прошлом году ходили слухи о возможном возвращении Ачерби в «Аль-Хиляль», где он мог бы работать с тренером Симоне Индзаги. Однако тогда сделка не состоялась. Сейчас у клубов есть шанс возобновить переговоры.

Пока что окончательное решение по трансферу не принято, но «Аль-Хиляль» проявляет серьезный интерес к итальянскому защитнику. Переговоры продолжаются, и стороны могут прийти к соглашению в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ачерби сыграл 12 матчей за «Интер» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу в матче Серии А против «Комо» 6 декабря.