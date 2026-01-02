Портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих нападающих мира.

Ламин Ямаль globallookpress.com

На сегодняшний день звание самых дорогостоящих форвардов делят три футболиста: вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Их рыночная стоимость оценивается в € 200 млн каждый.

Четвертое место занял Винисиус Жуниор из «Реала» с трансферной стоимостью € 150 млн. За ним следуют три игрока, оцененные в € 130 млн: полузащитник «Арсенала»Букайо Сака, нападающий «Ливерпуля» Александер Исак и атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе.