Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как сейчас обстоят дела у опорника команды Родри, который постепенно восстанавливается после тяжелой травмы колена.

«Единственное, чего я хочу, это видеть Родри счастливым. Я знаю, что с его коленом всё в порядке. Как и с мышцами. Я хочу видеть того Родри, которого мы все видели. Как он получает радость от игры и так далее. И я хочу этого, в первую очередь, для него. Для команды, конечно, тоже, пусть это и звучит эгоистично.

Надеюсь, шаг за шагом Родри вернётся в строй, ведь в прошлом сезоне нам его очень не хватало. Два года подряд он был нашим лучшим игроком», — приводит слова Гвардиолы City Report в социальной сети X.

29-летний полузащитник в этом сезоне провел всего 8 матчей и не отметился результативными действиями. За «Ман Сити» он играет с 2019 года.