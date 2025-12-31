Известный российский игрок и тренер Денис Бояринцев сообщил, что у него сейчас есть несколько вариантов дальнейшего трудоустройства, но какая-то конкретика по ним появится после Нового года.

Денис Бояринцев globallookpress.com

«Есть варианты из Второй лиги, есть предложения от моих футбольных друзей, с кем жизнь сводила. Я не говорю, что не готов сейчас идти во Вторую лигу или еще что‑то. Эти переговоры предварительные: по каким‑то определенным вещам, перспективам. Я ведь и сам пока не хочу никакой конкретики.

А так, диалог веду: находясь в отпуске, со многими встречаюсь и общаюсь. По разным темам — не только по тренерской работе, а вообще по футбольным моментам. Ведь футбол не ограничивается только тренерской деятельностью. Рабочие моменты есть, и определенные предложения поступают. Опять же, не хочется заниматься конкретикой — все только на уровне переговоров.

И пока меня интересует только тренерская профессия. Я просто в целом говорю о том, что есть определенные футбольные должности, которые не могут быть связаны с работой тренера. Но пока я их не рассматриваю.

Меня интересует продолжение тренерской деятельности, а все остальное — вполне возможно. Существуют разные проекты. Скажем так, есть люди, которые собираются создавать какие‑то клубы. Но я, исходя из своего опыта, могу сказать, что конкретика относительно моей работы появится только с возобновлением чемпионата. Сейчас же у меня просто дружеские беседы, определенные наметки на будущее, не более того», — сказал Бояринцев «Матч ТВ».

Последней командой 47-летнего Бояринцева был волгоградский «Ротор», который он покинул в ноябре 2025 года. С ним он работал с мая 2024 года и вернул клуб в Первую лигу.