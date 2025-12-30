«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» договорились о трансфере Бреннана Джонсона, но сделка зависит от согласия самого 24-летнего вингера. Об этом сообщил журналист The Athletic Давид Орнстейн.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Как отмечает источник, обе стороны заинтересованы в завершении сделки, однако полузащитник «шпор» пока не определился с окончательным решением. У Джонсона, который представляет сборную Уэльса, есть и другие предложения.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги Бреннан Джонсон забил два гола в 16 матчах. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.