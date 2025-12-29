Главный тренер «Интера» Кристиан Киву оценил победу команды над «Аталантой» (1:0).

Кристиан Киву globallookpress.com

«Я доволен игрой Маркуса Тюрама, но когда он устал, мы решили выпустить Пио, который сыграл не хуже. Он отыграл мяч и вывел на ударную позицию Лаутаро.

Я доволен отношением, всем, что показала команда сегодня вечером. Мы довольны результатом, потому что он имеет большое значение.

В футболе ничего не гарантировано. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно проявлять смелость и доказывать свой уровень на поле», — цитирует Киву сайт Джанлуки Ди Марцио.

По итогам этого матча «Интер» набрал 36 очков. Подопечные Кристиана Киву вернули себе первое место в турнирной таблице, опередив «Милан» на один балл. «Аталанта» с 22 пунктами идет 10-й.