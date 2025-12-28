В 17-м туре итальянской Серии А сезона 2025/2026 «Милан» одержал уверенную победу над «Вероной» со счетом 3:0.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Первый гол был забит на 45+1-й минуте благодаря усилиям американского полузащитника Кристиана Пулишича. На 48-й минуте Кристофер Нкунку, нападающий «Милана», реализовал пенальти, который он же и заработал. А на 53-й минуте Нкунку оформил дубль, забив свои первые голы в чемпионате Италии.

Результат матча Милан Милан 3:0 Верона Верона 1:0 Кристиан Пулишич 45+1' 2:0 Кристофер Нкунку 48' пен. 3:0 Кристофер Нкунку 53' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Давид Одогу 86' ), Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 76' ), Давиде Бартезаги, Рубен Лофтус-Чик ( Юссуф Фофана 71' ), Лука Модрич ( Ардон Ясари 70' ), Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич ( Самуэле Риччи 76' ), Кристофер Нкунку Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич ( Николас Валентини 65' ), Дэниел Ойогоке ( Суат Сердар 75' ), Армель Белла-Котчап, Виктор Нельссон, Унай Нуньес, Антуан Бернед, Али Эльмусрати, Даниэль Москера ( Амин Сарр 46' ), Шейх Няьссе, Giovane Santana do Nascimento

Статистика матча 5 Удары в створ 1 5 Удары мимо 4 52 Владение мячом 48 7 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 5 Фолы 15

«Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 35 очков после 16 матчей. «Верона», имея в активе 12 очков, занимает 18-е место.