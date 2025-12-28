В 17-м туре итальянской Серии А сезона 2025/2026 «Милан» одержал уверенную победу над «Вероной» со счетом 3:0.
Первый гол был забит на 45+1-й минуте благодаря усилиям американского полузащитника Кристиана Пулишича. На 48-й минуте Кристофер Нкунку, нападающий «Милана», реализовал пенальти, который он же и заработал. А на 53-й минуте Нкунку оформил дубль, забив свои первые голы в чемпионате Италии.
Результат матча
МиланМилан3:0ВеронаВерона
1:0 Кристиан Пулишич 45+1' 2:0 Кристофер Нкунку 48' пен. 3:0 Кристофер Нкунку 53'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Давид Одогу 86'), Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 76'), Давиде Бартезаги, Рубен Лофтус-Чик (Юссуф Фофана 71'), Лука Модрич (Ардон Ясари 70'), Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Самуэле Риччи 76'), Кристофер Нкунку
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Николас Валентини 65'), Дэниел Ойогоке (Суат Сердар 75'), Армель Белла-Котчап, Виктор Нельссон, Унай Нуньес, Антуан Бернед, Али Эльмусрати, Даниэль Москера (Амин Сарр 46'), Шейх Няьссе, Giovane Santana do Nascimento
«Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 35 очков после 16 матчей. «Верона», имея в активе 12 очков, занимает 18-е место.