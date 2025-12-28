В 17-м туре итальянской Серии А сезона 2025/2026 «Милан» одержал уверенную победу над «Вероной» со счетом 3:0.

Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку globallookpress.com

Первый гол был забит на 45+1-й минуте благодаря усилиям американского полузащитника Кристиана Пулишича.  На 48-й минуте Кристофер Нкунку, нападающий «Милана», реализовал пенальти, который он же и заработал.  А на 53-й минуте Нкунку оформил дубль, забив свои первые голы в чемпионате Италии.

Результат матча

МиланМиланМилан3:0ВеронаВеронаВерона
1:0 Кристиан Пулишич 45+1' 2:0 Кристофер Нкунку 48' пен. 3:0 Кристофер Нкунку 53'
Милан:  Мик Меньян,  Фикайо Томори (Давид Одогу 86'),  Кони де Винтер,  Страхиня Павлович,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 76'),  Давиде Бартезаги,  Рубен Лофтус-Чик (Юссуф Фофана 71'),  Лука Модрич (Ардон Ясари 70'),  Адриен Рабьо,  Кристиан Пулишич (Самуэле Риччи 76'),  Кристофер Нкунку
Верона:  Лоренцо Монтипо,  Домагой Брадарич (Николас Валентини 65'),  Дэниел Ойогоке (Суат Сердар 75'),  Армель Белла-Котчап,  Виктор Нельссон,  Унай Нуньес,  Антуан Бернед,  Али Эльмусрати,  Даниэль Москера (Амин Сарр 46'),  Шейх Няьссе,  Giovane Santana do Nascimento

«Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 35 очков после 16 матчей.  «Верона», имея в активе 12 очков, занимает 18-е место.