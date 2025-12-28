Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о потенциально возможном получении английского паспорта.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Я чувствую себя как дома в Великобритании. Моя мама любит Англию, её традиции, всё это. Мои родители прекрасно провели здесь время до моего рождения, и я тоже прекрасно провожу время здесь. Я был в Манчестере пару раз до того, как подписал контракт с "Манчестер Сити". Даже когда мы ходили на матчи, мне всегда нравилась Англия.

Я чувствую, что норвежцы и англичане немного похожи, всегда получал от этого огромное удовольствие. Это потрясающая атмосфера. Чувствую себя очень спокойно, и трудно объяснить, почему мне это нравится. Мне кажется, это очень похоже на Норвегию. Я бы с удовольствием получил английский паспорт. Почему бы и нет», — цитирует Холанна клубная пресс-служба.

Норвежец в текущем сезоне принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал четыре ассиста.