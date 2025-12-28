Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 25 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 26 баллами идет девятым.

Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Арчи Грей на 42-й минуте встречи.

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

2.25

Прогнозы•Завтра 22:45 «Норвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставка Сможет ли «Норвич» продолжить серию без поражений?

Футбол•Сегодня 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года

Футбол•Сегодня 15:52 Трансферная десятка: Луис Диас, Жоан Гарсия и другие лучшие сделки евросезона

Футбол•Вчера 23:49 Уоткинс вышел на замену и выиграл матч: «Астон Вилла» сломала «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•Вчера 22:29 «Челси» — «Астон Вилла»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:55 От финала ЛЧ до страха вылета: как «Тоттенхэм» выпал из «большой шестёрки»

Футбол•Вчера 14:59 Мадридская математика: как Алонсо стартовал по меркам современных тренеров «Реала»

Футбол•Вчера 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•Вчера 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку

Футбол•11/11/2025 17:46 Из Лутона в Лондон: как Уильямс-Барнетт мечтает покорить АПЛ