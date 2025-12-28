В матче 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Арчи Грей на 42-й минуте встречи.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон0:1ТоттенхэмЛондон
0:1 Арчи Грей 42'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Натаниэл Клайн (Эдвард Нкетиа 58'), Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз, Адам Уортон, Джастин Девенни (Ромен Эссе 85'), Ереми Пино (Крисантус Уче 78'), Жан-Филипп Матета
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Лукас Бергвалль (Жоау Палинья 62'), Мохаммед Кудус (Раду Дрэгушин 86'), Арчи Грей (Бреннан Джонсон 86'), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон, Рандаль Коло Муани (Вильсон Одобер 63')
Жёлтые карточки: Уилл Хьюз 45+3', Максанс Лакруа 46', Хефферсон Лерма 85' — Кевин Дансо 5', Арчи Грей 22'
Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 25 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 26 баллами идет девятым.