В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 1:0.

Соперники долгое время не могли распечатать ворота друг друга, но на 80-й минуте Матиас Весино смог открыть счет. Хозяева ушли от поражения уже на 96-й минуте благодаря голу Кейнана Дэвиса.

Результат матча Удинезе Удине 0:1 Лацио Рим 0:1 Матиас Весино 80' Удинезе: Даниэле Паделли, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель ( Леннон Миллер 88' ), Умар Соле, Алессандро Дзаноли ( Маттео Пальма 87' ), Николо Бертола ( Ассан Камара 66' ), Якуб Пётровский, Йеспер Карлстрём ( Адам Букса 88' ), Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини ( Оливер Провстгор 88' ), Алессио Романьоли, Марио Хила ( Мануэль Лаццари 88' ), Маттиа Цаканьи, Матиас Весино, Данило Катальди, Реда Белахьяне, Адам Марушич, Тейянни Нослин ( Валентин Кастеллано 74' ), Маттео Канчелльери ( Густав Исаксен 81' ) Жёлтые карточки: Николо Дзаньоло 13', Кристиан Кабазель 52', Йеспер Карлстрём 77' — Данило Катальди 14', Маттео Канчелльери 40', Лука Пеллегрини 84', Матиас Весино 89'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 7 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 5 0 Офсайды 3 19 Фолы 13

«Лацио» с 24 очками теперь занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (22) — на 10-й строчке.