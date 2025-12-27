В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде переиграл «Удинезе» со счетом 1:0.
Соперники долгое время не могли распечатать ворота друг друга, но на 80-й минуте Матиас Весино смог открыть счет. Хозяева ушли от поражения уже на 96-й минуте благодаря голу Кейнана Дэвиса.
Результат матча
УдинезеУдине0:1ЛациоРим
0:1 Матиас Весино 80'
Удинезе: Даниэле Паделли, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель (Леннон Миллер 88'), Умар Соле, Алессандро Дзаноли (Маттео Пальма 87'), Николо Бертола (Ассан Камара 66'), Якуб Пётровский, Йеспер Карлстрём (Адам Букса 88'), Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Оливер Провстгор 88'), Алессио Романьоли, Марио Хила (Мануэль Лаццари 88'), Маттиа Цаканьи, Матиас Весино, Данило Катальди, Реда Белахьяне, Адам Марушич, Тейянни Нослин (Валентин Кастеллано 74'), Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 81')
Жёлтые карточки: Николо Дзаньоло 13', Кристиан Кабазель 52', Йеспер Карлстрём 77' — Данило Катальди 14', Маттео Канчелльери 40', Лука Пеллегрини 84', Матиас Весино 89'
«Лацио» с 24 очками теперь занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (22) — на 10-й строчке.