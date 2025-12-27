Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Ноттингем Форест» (2:1).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Все килограммы, которые я набрал за рождественские праздники, сегодня сбросил. Я снова в форме. Какую же команду снова создал Шон Дайч. Это реально, реально очень важные три очка.

"Ноттингем Форест" — невероятная команда. То, как они играют, это просто потрясающе. Игор выигрывает все единоборства. У них команда высочайшего качества. В прошлом сезоне эта команда не попала в Лигу чемпионов буквально из-за одного-двух матчей, а теперь играет в еврокубках. Фантастическая команда и очень сложное место для выезда, особенно зимой.

Мы много говорили об этом с игроками в последние дни. Зима, выезд к "Ноттингем Форест" — ты должен быть здесь, здесь и здесь. Сегодня, если бы мы не были готовы, мы бы не выиграли этот матч. Менталитет был невероятным, поэтому я снова очень доволен ребятами.

Мы сыграли 18 матчей — первый круг завершен. Во втором нас ждет много таких же игр, как сегодня. Премьер-лига становится все сложнее и сложнее, но важно быть наверху. Победа или поражение сегодня не означали бы, что все решено — впереди еще много матчей», — цитирует Гвардиолу ВВС.

В активе «Манчестер Сити» стало 40 очков. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» (18 баллов) — 17-й.