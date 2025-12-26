26 декабря в Манчестере на «Олд Траффорд» состоится матч 18-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». Начало игры в 23:00 мск.
«Ман Юнайтед» после 17 туров имеет 26 очков. С этим результатом команда занимает 7-е место, отставание от зоны вылета всего 3 очка. В прошлом туре «манкунианцы» проиграли «Астон Вилле» 1:2, потерпев первое за последние 5 туров поражение.
У «Ньюкасла» 23 очка. Клуб занимает 11-е место в таблице. Подопечные Эдди Хау без побед последние 2 тура — ничья с «Челси» и поражение от «Сандерленда».
МЮ сейчас испытывает определенные кадровые трудности. У команды отсутствует ряд важных игроков, поэтому хозяевам сегодня будет трудно. «Сороки» могут этим воспользоваться, но у них всего одна победа в 8 выездных матчах сезона. Посмотрим, кому повезет больше.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Букмекеры предлагают 2.70 на победу МЮ, 2.61 — на победу «Ньюкасла».
- Прогноз искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run. Там же будет статистика поединка и стартовые составы команд.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.