26 декабря в Манчестере на «Олд Траффорд» состоится матч 18-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». Начало игры в 23:00 мск.

«Ман Юнайтед» после 17 туров имеет 26 очков. С этим результатом команда занимает 7-е место, отставание от зоны вылета всего 3 очка. В прошлом туре «манкунианцы» проиграли «Астон Вилле» 1:2, потерпев первое за последние 5 туров поражение.

У «Ньюкасла» 23 очка. Клуб занимает 11-е место в таблице. Подопечные Эдди Хау без побед последние 2 тура — ничья с «Челси» и поражение от «Сандерленда».

МЮ сейчас испытывает определенные кадровые трудности. У команды отсутствует ряд важных игроков, поэтому хозяевам сегодня будет трудно. «Сороки» могут этим воспользоваться, но у них всего одна победа в 8 выездных матчах сезона. Посмотрим, кому повезет больше.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

Букмекеры предлагают 2.70 на победу МЮ, 2.61 — на победу «Ньюкасла».

Прогноз искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run. Там же будет статистика поединка и стартовые составы команд.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.