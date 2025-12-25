Бывший наставник «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказал свое мнение о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо, который в настоящее время руководит кипрским клубом «Пафос», на пост главного тренера московского «Спартака».

Сергей Юран globallookpress.com

«Пусть сначала "Спартак" его возьмет — потом можно о чем-то говорить. Для меня это загадка. Я всегда говорил, что "Спартак" народная команда и тренировать ее должен российский специалист. Однако решение принимать руководству. Мое мнение, что "Спартак" должен возглавить российский тренер», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Московский «Спартак» завершил первую часть Российской-Премьер лиги на шестой позиции, набрав 29 баллов после 18 матчей.