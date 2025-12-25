Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«От этого перехода могут выиграть оба клуба. Что выиграет ЦСКА? Получит нападающего. Лусиано — сильный футболист. Для меня он очень мастеровитый, только ему немного не хватает скорости», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее была информация, что переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Обмен оценивается как «вероятный».

Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.