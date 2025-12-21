«Барселона», «Ливерпуль», и «Арсенал», заинтересованы в защитнике «Аталанты» Марко Палестре, выступающего за «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

Марко Палестра globallookpress.com

По информации источника, игрок также заинтересовал , «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Баварию», и «Атлетико»,. Утверждается, что на текущий момент трансферная стоимость Палестры оценивается в 35-40 млн евро, но «Аталанта» не желает продавать футболиста.

В нынешнем сезоне Палестра принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.