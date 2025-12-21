Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Знаю об этой новости. Для меня это непонятный переход. Да, ЦСКА необходим нападающий, но чтобы отказываться от Дивеева? Сомневаюсь. У меня нет логичного объяснения этому решению. Игорь — важная фигура в составе ЦСКА, это даже не обсуждается. Мне казалось, если приглашают Баринова и берут нападающего, прослеживается стремление сильно укрепить команду.

А когда уходит центральный защитник? Не понимаю. Игорь всегда был лидером. Уход Роши и Дивеева — это много для такой команды, как ЦСКА. Мне очень жалко, когда армейцев покидают игроки уровня Дивеева. Я сожалею, если так случится», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что стороны сейчас ведут переговоры относительно этого обмена. Трансфер может состояться уже зимой.