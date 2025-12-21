Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Знаю об этой новости.  Для меня это непонятный переход.  Да, ЦСКА необходим нападающий, но чтобы отказываться от Дивеева?  Сомневаюсь.  У меня нет логичного объяснения этому решению.  Игорь — важная фигура в составе ЦСКА, это даже не обсуждается.  Мне казалось, если приглашают Баринова и берут нападающего, прослеживается стремление сильно укрепить команду.

А когда уходит центральный защитник?  Не понимаю.  Игорь всегда был лидером.  Уход Роши и Дивеева — это много для такой команды, как ЦСКА.  Мне очень жалко, когда армейцев покидают игроки уровня Дивеева.  Я сожалею, если так случится», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что стороны сейчас ведут переговоры относительно этого обмена.  Трансфер может состояться уже зимой.