Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 19 голов в чемпионате Англии до Рождества, которое состоится 25 декабря.
В матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма», завершившегося победой «горожан» со счетом 3:0, норвежский форвард оформил дубль. «Манчестер Сити» поднялся на первую строчку АПЛ, набрав 37 очков.
Этот результат позволил Холанну повторить рекорд, установленный ранее другими выдающимися игроками. До него 19 голов до Рождества забивали Энди Коул в составе «Ньюкасла» в сезоне 1993/94, Кевин Филлипс за «Сандерленд» в сезоне 1999/00, а также Луис Суарес, выступавший за «Ливерпуль» в сезоне 2013/14.