Этот результат позволил Холанну повторить рекорд, установленный ранее другими выдающимися игроками. До него 19 голов до Рождества забивали Энди Коул в составе «Ньюкасла» в сезоне 1993/94, Кевин Филлипс за «Сандерленд» в сезоне 1999/00, а также Луис Суарес , выступавший за «Ливерпуль» в сезоне 2013/14.

В матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» , завершившегося победой «горожан» со счетом 3:0, норвежский форвард оформил дубль. «Манчестер Сити» поднялся на первую строчку АПЛ, набрав 37 очков.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 19 голов в чемпионате Англии до Рождества, которое состоится 25 декабря.

