Легендарный французский футболист и капитан сборной Франции и «Арсенала», Тьерри Анри, был удостоен награды Lifetime Achievement. Церемония вручения, организованная BBC, прошла 18 декабря.

Тьерри Анри globallookpress.com

«Футбол дал мне все, и я отдал ему все. Получить признание в истории футбола благодаря этой награде, оставить след в сердцах болельщиков и товарищей по команде — это то, что я никогда не забуду», — приводит слова Анри RMC Sport.

Представители BBC отметили, что Анри изменил представление о современном футболисте, высоко оценили его талант, интеллект и влияние на развитие футбола. Ранее эту награду получали такие выдающиеся спортсмены, как Билли Джин Кинг, Пеле, Бобби Чарльтон и Дэвид Бекхэм.