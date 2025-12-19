Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своем возможном уходе со своей должности по окончанию сезона.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Последние три-четыре года мне постоянно задают этот вопрос. Рано или поздно, возможно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из "Сити". Понимаю этот вопрос, но у меня осталось 18 месяцев по контракту, и я этому очень рад. Этот вопрос задают каждый сезон, и меня это устраивает.

Что должно произойти, то произойдет, и клуб должен быть ко всему готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Даже если у меня есть контракт на 10 лет или на полгода, то футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с "Вест Хэмом", а потом несколько дней проведу с отцом за игрой в гольф, и это все», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Ранее появилась информация, что вместо испанского специалиста «горожан» может возглавить Энцо Мареска.